WOŚP 2020. Magdalena Adamowicz, Piotr Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk kwestują w Gdańsku i wspominają Pawła Adamowicza

- Ufam ludziom i nie boję się wejść miedzy ludzi. Jest gdzieś obawa emocjonalna, która w tłumie przywołuje tamten dzień i tamte emocje. Gdańsk zawsze był szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk jest symbolem wolności i otwartości, to idzie na cały świat i na całą Polskę. Jestem z Pawłem. Wierzę, że on tu jest ze mną, tak jak ja z nim byłam przez te wszystkie lata oprócz ubiegłego roku. Wierzę, że on tu jest, patrzy z góry i się cieszy. To jest miłe móc poprosić kogoś o pomoc, łatwiej jest dawać samemu niż prosić innych, ale dziś jest tu piękna atmosfera i nawet nie jest jeszcze zimno - mówiła Magdalena Adamowicz.

Europosłanka przyznała, że najtrudniejszym momentem finału może być dla niej Światełko do nieba. To właśnie podczas odliczania do Światełka do nieba na ubiegłorocznym finale, na oczach tysięcy gdańszczan, został zaatakowany jej mąż.

- Ludzie bardzo często wspominają naszego pana prezydenta Pawła Adamowicza, kwestuje ze mną jego brat Piotr Adamowicz. Chyba w Gdańsku finał będzie długo się kojarzył z tą stratą, ale ja staram się mówić ludziom, że Gdańsk dzieli się dobrem. Niech to dobro będzie naszą walutą, czymś dobrym, co chcemy wyciągnąć z tej śmierci, dla Gdańska, Pomorza i dla całej Polski. Staram się wyłączyć emocje. Ja jeszcze żałoby nie przeżywam. Teraz jestem gospodarzem naszego miasta. Wiem, że dla wielu ludzi wazne są dzisiejsze, jutrzejsze oraz wtorkowe uroczystowści. Spotykam tu ludzi, którzy przyjechali z całej Polski, którzy mówią, że przyjechali specjalnie do Gdańska, z Torunia, z Poznania, Olsztyna. Dziękuję bardzo za to serce

Z pomorskich samorządowców kwestował także m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

- To co mnie popchnęło i zachęciło do tego by dziś zbierać do puszki na ten cel, to tragiczna śmierć Pawła Adamowicza właśnie w takim dniu. Przyjaźniliśmy sie bardzo z Pawłem, on sam chodził z puszką i chcę mu w ten sposób też oddać hołd - mówił marszałek.