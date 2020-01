WOŚP gra także dla pomorskich szpitali. Co udało się do tej pory?

- Łącznie nasze 4 szpitale otrzymały od fundacji dużo cennego sprzętu o wartości ponad 3,3 mln zł , które służą zarówno najmłodszym pacjentom naszych szpitali na oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych, jak i osobom w podeszłym wieku wymagających naszego wsparcia na oddziałach internistycznych czy w Zakładzie Opieki Leczniczej - powiedział Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich. - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wzbogacił się o sprzęt o wartości ok. 1 410 000 zł, szpitale w Gdyni - Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni i Szpital Morski im. PCK w Gdyni – ok. 1 610 000 zł oraz Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – ok. 293 000 zł.

WOŚP. Pomoc dla UCK w Gdańsku

Od 2014 do 2018 roku Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otrzymało darowizny na kwotę ponad 1 mln 424 tys. W ten sposób szpital pozyskał m.in. aparaty USG i kardiomonitory, aparaty do pomiaru krzepliwości krwi, urządzenie do badania słuchu noworodków, aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych, ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka i analizator parametrów krytycznych.

Wyposażenie, które do UCK trafiło w zeszłym roku było warte ponad 1 mln 45 tys. zł. Dzięki temu szpital ma do swojej dyspozycji m.in. stanowiska do resuscytacji, lampy do fototerapii, aparat USG, pompy strzykawkowe, ultrasonograf z wyposażeniem, pompy insulinowe czy leżanki.