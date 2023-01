Wpadka w formie produkującej okna. Demontowali stare i palili je w firmowej kotłowni, choć nie mieli zezwolenia. WIOŚ wymierzy 1 mln kary? Piotr Niemkiewicz

W toku czynności kontrolnych w Słupsku ujawniono w przyzakładowej kotłowni spalanie odpadów w postaci drewnianej stolarki okiennej pochodzącej z demontażu. W popielniku kotła stwierdzono obecność niespalonych elementów metalowych takich jak okucia, zawiasy, szkło czy stopione aluminium. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wpadka w zakładzie produkcji stolarki okiennej w powiecie słupskim, gdzie nielegalnie pozbywano się starych okien. Te trafiały do kotłowni, choć firma nie miała na to pozwolenia od marszałka Pomorza. Sprawę wyjaśnia inspektorat ochrony środowiska w Gdańsku, a na firmę może spaść kara nawet do miliona złotych.