Wpadki programu "Szkoła z TVP". Głośny projekt edukacyjny Telewizji Polskiej doczekał się memów! Zobaczcie, z czego śmieją się internauci!

Telewizja Polska zapewne zdecydowała się na prowadzenie projektu edukacyjnego dla dzieci ze względu na szlachetne pobudki. Przypominamy, że szkoły w chwili obecnej są zamknięte, a problemy ze zdalnym nauczaniem pojawiają się na każdym kroku. Wynika to z nieprzygotowania do tej formy lekcyjnej i problemów technicznych, bowiem zdarza się, że co chwilę platformy e-learningowe mają awarie. Komplikacje te nie budzą szczególnego zdziwienia, bo dotychczas edukacja cyfrowa nie była obecna w codziennej edukacji szkolnej.

Telewizja Polska we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pod koniec marca projekt "Szkoła z TVP". Przedsięwzięcie to miało być wsparciem dla nauczycieli, dyrektorów, a przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców.

Wydawać by się mogło, że telewizja publiczna to idealny kandydat do prowadzenia tego typu programów, jednakże rzeczywistość pokazała nam co innego. "Szkoła z TVP" zalicza wpadkę za wpadką. A jak wiadomo, takie błędy nie umykają widzą i są poddawane głośnej krytyce.