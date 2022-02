Wpadli za handel lewymi certyfikatami covidowymi. Sześć osób zatrzymanych, w tym pielęgniarka

Gdańsk. Zatrzymani za handel lewymi certyfikatami covidowym

Gdańscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej zatrzymali pięć kobiet w wieku od 21 do 56 lat. Według policji, brały one udział w procederze organizowania certyfikatów covidowych za opłatą. Wśród osób zatrzymanych są kobiety podejrzane o wprowadzanie danych do systemu, jak i pośredniczki – osoby pomagające chętnym w zakupie certyfikatów. Jedną z podejrzanych jest pielęgniarka zatrudniona w szpitalu i w prywatnych placówkach medycznych. Policja przyznaje, że prowadząc tę sprawę, współpracowała z pracownikami gdyńskich Szpitali Pomorskich. Proceder mógł trwać od maja 2021 r., a za usługę klient płacił do 1,2 tys. zł.