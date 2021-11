Wpływ podwyżki stóp procentowych na raty kredytów: o swoich decyzjach opowiadają ci, którzy kupili niedawno mieszkania, komentują eksperci

Jaki wpływ podwyżki stóp procentowych miały na raty kredytów młodych gdańszczan, którzy kupili mieszkania rok temu, już w trakcie pandemii, na własne potrzeby? Zdaniem pomorskich deweloperów, ta grupa nabywców wzrosła znacząco, zwłaszcza w Gdańsku, gdzie wiele takich osób pracuje w sektorze usług biznesowych, w branży IT.

Damian*, chociaż jego rodzice mieszkają w Trójmieście, od ponad dwóch lat wynajmuje mieszkanie. Powód? Nie tylko chęć życia na własną rękę, ale również kwestia dojazdów z Gdyni do Gdańska, gdzie pracuje. Wybrał osiedle swoich marzeń - w centrum, ze znakomitą infrastrukturą. Za dwa niewielkie pokoje płaci właścicielowi 2500zł miesięcznie, reguluje również opłaty za media, według liczników i czynsz. Razem to wydatek ok. 3000 zł. Nie ukrywa: stać go na to, pracuje w branży IT.