Wręczono nagrody w Sylwestrowym Konkursie Rady Miasta

Między 31 grudnia a 2 stycznia w różnych punktach w Gdańsku, w których odbywały się mniejskie koncerty sylwestrowe, były poustawiane zielone pojemniki na szkło. Aby wziąć udział w konkursie należało wrzucić do nich szklaną butelkę, w której była kartka z nazwiskiem i numerem telefonu.

W konkursie wzięło udział 2,5 tys. osób. 7 stycznia w Zakładzie Utylizacyjnym wylosowano 16 zwycięzców. 9 stycznia wręczono nagrody. W imieniu Rady Miasta Gdańska zrobił to Krystian Kłos, radny Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący komisji budżetowej.

Elektryczna hulajnoga, która była nagroda główną, trafiła do Bartosza Kirzyńskiego. Soundbar wygrała Ewelina Styrna. Bezprzewodowe głośniki trafiły do Bożeny Karwańskiej i Dominiki Szczepańskiej, a słuchawki do Zygmunta Buczlka i Aleksandry Tymszuk. Dodatkowe nagrody przyznały Gdańskie Usługi Komunalne oraz Zakład Utylizacyjny.

Akcja ma również część charytatywną. W zależności od ilości zebranego szkła Zakład Utylizacyjny przeznacza pieniądze na rzecz fundacji działającej na terenie miasta. W tej edycji za każde 5 kg szkła przyznała 2020 groszy. Uzbierane 4000 zł trafiło do Fundacji Świat Wrażliwy, której przedstawiciele odebrali czek podczas czwartkowego wręczenia nagród.