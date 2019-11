Wrzeszcz Dolny objęty Strefą Płatnego Parkowania. O ulokowaniu parkomatów zadecydują konsultacje społeczne

W kampanii przed wyborami do rad dzielnic jednym z częstszych postulatów kandydatów we Wrzeszczu Dolnym było uporządkowanie chaosu parkingowego. Ma w tym pomóc objęcie dzielnicy Strefą Płatnego Parkowania, co zostało przegłosowane podczas środowej sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (za głosowało 11 osób, jedna osoba była przeciw, a 6 nie wzięło udziału głosowaniu, choć były one obecne na sesji).

- Strefa Płatnego Parkowania nie będzie oznaczała, że z automatu obejmie każdą ulicę - wyjaśnia radny dzielnicy Tomasz Janiszewski. - Na większości obszaru nie ma potrzeby wprowadzania opłat. Jednakże objęcie SPP całej dzielnicy pozwoli na szybsze reagowanie na zmiany, które mogą zajść w przyszłości. Jeśli mieszkańcy konkretnych ulic będą chcieli zmian - nie trzeba będzie przeprowadzać na nowo żmudnej procedury - dodaje.

Następny ruch należy do urzędników. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadzi analizę problematycznych miejsc i konsultacje społeczne. Następnie oceni na jakich ulicach parkomaty są konieczne, a na jakich nie.