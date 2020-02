Wrzeszcz Górny. Zamiast dzikiego parkingu i zrujnowanych kamienic powstaną hala sportowa i droga

- Mamy tam kamienice w zabudowie pierzejowej i aż się prosi o jej kontynuację. One by oddzielały ulicę od szkoły. Bezpieczeństwo byłoby wzmocnione. Najważniejsze dla mnie jest by te zabezpieczone budynki zostały wyburzone. Druga rzecz dotyczy lokali usługowych, które wg planu miejscowego powinny mieć inną formę zabudowy, a trzecia rzecz to parking przy samej szkole, który moim zdaniem nie powinien tam funkcjonować. Tam jest klepisko, zastawione samochodami. Przy głównym wejściu do szkoły nie powinno go być - mówi Emilia Lodzińska.