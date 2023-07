Wrzeszcz Górny zmaga się z plagą picia alkoholu w miejscach publicznych. W ciągu 3 dni przeprowadzono 25 kontroli

Wrzeszcz Górny ma problem z osobami pijącymi alkohol w miejscach publicznych

Problem picia alkoholu w miejscu publicznym jest tematem powracającym we Wrzeszczu Górnym. Tam w okolicach ulicy Klonowej oraz placu Czerwonych Gitar pojawia się sporo osób, które łamią przepisy i zanieczyszczają teren. Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ to samo serce Wrzeszcza Górnego.

ZOBACZ TAKŻE: 19-letni gdańszczanin kradł rowery i płyny do spryskiwaczy

W związku z tym strażnicy miejscy zaczęli patrolować te miejsca coraz częściej. Strażnicy z Referatu Dzielnicowego III patrolują ten rejon codziennie, a przez to doszło do licznych kontroli. Od 11 do 14 lipca było ich dwadzieścia pięć. Funkcjonariusze współpracują przy tym z operatorami miejskiego monitoringu, którzy uważnie obserwują okolice ul. Klonowej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wkrótce ruszy 763. edycja Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Jakie atrakcje nas czekają?