Wsparcie dla osób w bezdomności jest bardzo ważne. Co zrobić gdy widzę osobę bezdomną? mat. prasowy Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Widzisz osobę w kryzysie bezdomności lub proszącą o pomoc? Nie bądź obojętny, reaguj. Straż Miejska prosi o przekazywanie informacji na ten temat do odpowiednich instytucji lub bezpośrednio do streetworkerów. Jest to najskuteczniejszy sposób, aby móc dotrzeć do osób potrzebujących i zaoferować im wsparcie.