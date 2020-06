WspieramyLokalnyBiznes - remonty i ogrodnictwo - te firmy działają online i zdalnie w pomorskim

Dezynfekcja wysokiego poziomu

Gdynia

ABA-GAZ, Arkadiusz Więcław

Usługi gazowe- montaż, serwis

PHU WIKING

Hydraulik

Słupsk

Hurtownia DEAL

Środki do dezynfekcji, motoryzacja, oświetlenie domowe, rolnictwo, RTV AGD

W tym trudnym czasie w naszej hurtowni znajdziecie środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, dział motoryzacj i- akumulatory samochodowe i motocyklowe, części samochodowe, oleje i płyny eksploatacyjne, kosmetyki, car audio itp; dział elektryki - oswietlenie domowe i przemysłowe, żarowki, osprzęt elektroinstalacyjny, gniazdka i łączniki itp.; dział olei rolniczych i przemysłowych; drobne Agd; dział RTV- uchwyty na telewizory, kable i przewody do TV, konsol, ładowarki itp. a także wszelkie artykuły pierwszej potrzeby jak baterie wszelkiej maści np. do aparatów słuchowych. W czasie pandemii jesteśmy dla Was otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:30, soboty 10:00 - 14:00. Można zamawiać przez sklep internetowy www.dealujemy.pasaz24.pl z odbiorem w sklepie lub dostawą kurierem DpdJest. To czas trudny dla nas wszystkich - liczymy na Państwa wsparcie.

Hurtownia wielobranżowa

FRESCO DARIUSZ PIETRUSZKA