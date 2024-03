Wspólna Gdańska Droga 2050 chce ulepszyć miasto na 9 sposobów. Konwent programowy formacji

- Do obowiązkowych zadań gminy należy wsparcie rodzin osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki pielęgnacyjnej - stwierdziła Jolanta Banach, kandydatka na zastępcę prezydenta. - My zapewnimy obowiązkową opiekę i wsparcie instytucjonalne i domowe wszystkim, którzy tego wymagają. Mało tego, my powiemy gdańszczanom, że mają do tego prawo - dodała.