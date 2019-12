Wspólny bilet powinien objąć całe Trójmiasto? Ruchy miejskie apelują

Od 1 kwietnia mieszkańcy Gdańska będą podróżować się tramwajem, autobusem oraz Szybką Koleją Miejską w granicach miasta korzystając z jednego biletu . Taką informację przekazały w ubiegły piątek władze Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Będzie to jedynie program pilotażowy , a takie rozwiązanie jak na razie wprowadzone ma zostać tylko w Gdańsku ze względu na działający system identyfikacji podatkowej jakim jest Karta Mieszkańca . Korzysta z niej już ok. 232 tys. gdańszczan.

"Apelujemy do Prezydentów Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa o podjęcie działań, dzięki którym wspólna taryfa obejmie w kwietniu 2020 roku całe Trójmiasto, a nie tylko Gdańsk. Wprowadzenie integracji z koleją tylko w Gdańsku zróżnicuje jakość życia w poszczególnych miastach aglomeracji – stanowi to zaprzeczenie idei integracji naszych miast, która realizowana jest z sukcesami na różnych płaszczyznach" - czytamy w oświadczeniu.

- Dla nas jako mieszkańców to skok jakościowy. Bilet rozwiązuje pewien problem związany z tworzeniem nowej linii tramwajowej wzdłuż Nowej Bulońskiej. Bez przesiadki na PKM w stronę Wrzeszcza trasa byłaby bezcelowa dla sporej części mieszkańców. Jeżeli to będzie dobrze zrobione. Gdynię stać na wielomilionowe promowanie miasta. Myślę, że stać ją na dołożenie kilku milionów do komunikacji miejskiej. To powinno być załatwione lata temu. Liczę na to, że mimo listów i żali, władze Trójmiasta wraz z marszałkiem, usiądą wspólnie jeszcze raz i przemyślą tę sprawę - dodaje Tomasz Janiszewski z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.