Współpraca PKP Intercity i Politechniki Gdańskiej. Powstaną nowe kierunki, specjalizacje i projekty badawcze

PKP Intercity i Politechnika Gdańska będą współpracować

Ta umowa to kolejne porozumienie PKP Intercity z podmiotami szkolnictwa wyższego. Współpraca tych dwóch sektorów, jak twierdzi spółka, "ma być motorem napędowym do wzrostu innowacyjności polskiej kolei". Politechnika Gdańska to siódma uczelnia, która nawiązała współpracę z PKP Intercity.

Na podstawie podpisanego w czwartek (21.09) kontraktu zostanie opracowana nowa oferta edukacyjna. Obejmować będzie ona m.in. kursy, szkolenia a także nowe kierunki i specjalizacje. Studenci skorzystają na tym dzięki ofercie staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.