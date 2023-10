Współpraca z Żabką prowadzi franczyzobiorców do bankructwa? Posłanka Lewicy formułuje poważne zarzuty, sieć sklepów uważa je za insynuacje

Jak poinformowała dyrektor gdyńskiego PUP redakcję "Dziennika Bałtyckiego", spotkanie 12 września, którego zasadność kwestionuje posłanka Agnieszka Dziemianowicz - Bąk, zostało zaplanowane, by osoby rozważające podjęcie własnej działalności, szczególnie w postaci franczyzy, zapoznały się ze specyfiką takiej formy zarobkowania na przykładzie sieci sklepów Żabka.

- W związku z niepokojącymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi modelu biznesowego Żabki była to też okazja, by skonfrontować swoje ewentualne obawy z tym, co ma do powiedzenia przedstawiciel sieci - dodaje Jolanta Klauze. - Spotkanie miało także umożliwić osobom, które mają wątpliwości co do charakteru i bezpieczeństwa takiej współpracy, skonfrontowania informacji pojawiających się w mediach bezpośrednio z przedstawicielem firmy. Podczas spotkania miały zostać zaprezentowane także oferty pracy w sieci Żabka, nie tylko w formie franczyzy, ale „zwykłych” etatów.