Wstrzymanie komunikacji tramwajowej na ul. 3 Maja w Gdańsku. Jak długo potrwają utrudnienia?

- Kierowcom udostępniony będzie pas ruchu do skrętu w lewo (w ul. Kartuską) i pas do jazdy na wprost i skrętu w prawo (kierunek dworzec autobusowy i Hucisko) - podaje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Taka organizacja ruchu utrzyma się do 13 listopada.