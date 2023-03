Wszedł do obcego mieszkania w Gdańsku, zjadł gulasz i... położył się spać. Zaskoczeni właściciele po powrocie do domu wezwali policję OPRAC.: Jakub Cyrzan

Podczas nieobecności lokatorów, Białorusin wszedł do obcego mieszkania, najadł się i zasnął. Właściciele, którzy wrócili do domu, pijanego intruza znaleźli w swoim łóżku. To kolejna taka sytuacja w Gdańsku! 28-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty w sprawie.