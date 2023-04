Wszyscy trenerzy Lechii Gdańsk za rządów Adama Mandziary. Właściciel często przeglądał CV szkoleniowców, bo lubi ich wymieniać

- Nieważne, ile razy cię zwalniają, ważne, ile razy zatrudniają. To jeden, a dwa: dobrze przejąć zespół po Probierzu, bo przynajmniej ma się spokój - powiedział trener Michał Probierz , który słynie z wielu barwnych wypowiedzi. To szkoleniowiec, który w Lechii Gdańsk pracował na przełomie 2013 i 2014 roku. Miał być trenerem na lata, a po pojawieniu się w klubie nowego właściciela stracił posadę w rundzie wiosennej. Josef Wernze i jego konsorcjum ETL pojawiło się w Gdańsku w styczniu 2014 roku, a w marcu trener Probierz został zwolniony. W tym przypadku "po Probierzu" spokoju w sztabach szkoleniowych wcale nie było.

W 2015 roku zmienił go Niemiec Thomas von Heesen. Nie przetrwał jednak długo i zastąpić na chwilę musiał go Dawid Banaczek. 2015 roku w Lechii zakończył natomiast ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych Piotr Nowak i pracował w Gdańsku do 2017 roku. Jego następcą był Walijczyk Adam Owen. Od 2018 do 2023 roku mieliśmy już wyłącznie Polaków jako trenerów Lechii i byli to kolejno: Piotr Stokowiec, Tomasz Kaczmarek, ponownie Maciej Kalkowski i Marcin Kaczmarek.