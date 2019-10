Wszystkich Świętych 2019. Jak dojechać na cmentarze w Gdańsku: Cmentarz Łostowicki, Cmentarz Srebrzysko, Cmentarz Garnizonowy i inne? [mapy]

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w kierunku do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Potokowej.

Dojazd do cmentarza Centralnego Srebrzysko będzie się odbywał jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w stronę do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Dojazd do cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

Dojazd do cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w kierunku do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz św. Ignacego

Do cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ulica Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz Sobieszewski

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.