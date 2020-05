Wybieramy najlepsze produkty z Pomorza! Głosowanie trwa

Kilkadziesiąt produktów z Pomorza zostało zgłoszonych do konkursu i plebiscytu TOP Produkt Pomorskie 2020. Nasi Czytelnicy mogą już głosować na najlepsze z nich w aż 5 kategoriach. Partnerem konkursu i plebiscytu jest Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Głosowanie trwa do 22.05.2020 roku do godz. 21.

Kapituła Konkursu wybiera TOP Produkty w kategoriach konkursowych: Artykuły spożywcze/ Producenci żywności,

Nowe Technologie/Startupy,

Zdrowie/Uroda/Moda,

Dom/ Budownictwo/Nieruchomości,

Kultura/Rozrywka/Czas wolny. Oto statuetka akcji: Tegoroczny TOP Produkt Pomorskie to już siedemnasta edycja nagrody. – W Pomorskiem powstają produkty, którymi powinniśmy się chwalić – mówi Mieczysław Struk. Szukamy najlepszych produktów z Pomorza Laureatów poprzednich edycji dzięki publikacjom na naszych łamach i w serwisie internetowym poznały dziesiątki tysięcy odbiorców, nie tylko z Pomorza. Zapraszamy firmy do rywalizacji o prestiżowy tytuł i do zgłoszenia swoich produktów. WAŻNE INFORMACJE Zgłosić mogły się firmy z siedzibą na Pomorzu lub które działają w regionie , a ich produkt jest z nim mocno związany;

; Zgłoszenia przyjmowane były do 12 maja do 12:00 ;

; Głosowanie jest bezpłatne i będzie trwać do 22 maja 2020 roku do godz. 21. Udział w konkursie mogą wziąć podmioty posiadające wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty do obrotu na rynku polskim, a zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej. Informacji udzielamy pod nr telefonu: 797 001 047,

Informacji udzielamy pod nr telefonu: 797 001 047,

e-mail: agnieszka.krol@polskapress.pl