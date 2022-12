Wybierasz prezenty dla najmłodszych? Szukasz upominku dla bliskich? Pamiętaj o swoich prawach w przypadku zakupu nietrafionego produktu!

Bezpieczeństwo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje nadzór nad rynkiem i wraz z Inspekcją Handlową dbają o to, by do klientówtrafiały tylko bezpieczne produkty. Współpracuje również z Krajową Administracją Skarbową – która ujawnia i zatrzymuje na granicy towary stanowiące zagrożenie i takie, które nie spełniają wymagań.

– Do końca 3 kwartału 2022 roku funkcjonariusze KAS nie dopuścili do obrotu ok. 40 milionów sztuk towarów - podkreśla Szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Wśród takich produktów nie brakuje zabawek dla najmłodszych.

- Wyobraźnia dziecka jest nieograniczona, tak jak ich pomysły na zabawę. Dlatego przy wyborze prezentów – szczególnie dla najmłodszych – bądźmy ostrożni i wybierajmy zabawki, co do których jakości mamy pewność – tłumaczy Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Zależy nam, aby zabawki, które Mikołaj przyniesie maluchom, były bezpieczne, dlatego weryfikujemy je wspólnie ze Służbą Celno-Skarbową, jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek. W tym roku ponad połowa modeli miała nieprawidłowości. Zachęcam do zapoznania się z wynikami kontroli – dodaje Prezes Urzędu.