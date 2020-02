Wybierz podstawówkę dla swojego dziecka. Gdańskie szkoły podstawowe zapraszają na dni otwarte

Dni otwarte odbędą się 15, 22 i 29 lutego. Na pierwszy ogień pójdą: Szkoła Podstawowa nr 16, 20, 21, 27, 39, 44, 47, 50, 52, 60, 61, 67, 76 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 80, 82 i 83. Spotkania zaplanowano przed rekrutacją do zerówek i klas pierwszych.

Na miejscu dyżurować będzie dyrekcja danej szkoły i niektórzy nauczyciele. Rodzic będzie mógł zapytać o wszystko co związane z daną szkołą i jej działalnością, w tym o fakultety, jakie ta oferuje najmłodszym. Konsultacje potrwają od 10 do 14.

- Mamy sporo nowych projektów, realizowanych pilotażowo w różnych szkołach, m.in. Fitklasę - tłumaczy Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. - Dlatego tym bardziej chciałbym zaprosić rodziców i dzieci w trzy soboty lutego do odwiedzenia jednej lub więcej szkół podstawowych, i podjęcia decyzji o tym, czy posyłacie Państwo swoje dzieci do szkoły - do pierwszej klasy, czy do zerówki czy jednak zostawiacie jeszcze w przedszkolu. Do tego ostatniego rozwiązania nie zachęcamy, ponieważ nasze szkoły dają naprawdę duże możliwości. Warto zobaczyć to samemu, porozmawiać też ze specjalistami.