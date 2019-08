Wyborcza deklaracja z Pomorza: od PO, przez Wiosnę i Lepszy Gdańsk po SLD. Wałęsa namawia do udziału w wyborach: "Ojczyzna jest w potrzebie"

- Do władzy doszli okropni ludzie, nieodpowiedzialni, łamiący prawa, Konstytucję. To niebezpieczni ludzie – przekonywał w piątek 16 sierpnia 2019 r. na placu Solidarności były prezydent i lider NSZZ Solidarność, Lech Wałęsa. Później, wspólnie z przedstawicielami kilkunastu działających na Pomorzu organizacji w tym m.in. Platformy Obywatelskiej, Komitetu Obrony Demokracji, Lepszy Gdańsk, ale też partii Zieloni, Wiosna, Nowoczesna i SLD podpisał otwartą deklarację zapowiadającą współdziałanie w kampanii wyborczej.

- Każdy z tu obecnych ma swój punkt widzenia na to co się w Polsce dzieje, w Europie i w świecie. Ja mam też swój punkt widzenia. Kiedyś mnie słuchaliście, a więc posłuchajcie i tym razem. Mam mikrofon, a więc mam władzę – powiedział do licznie zebranych przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej dziennikarzy oraz sympatyków Lech Wałęsa.

Były prezydent RP i lider NSZZ Solidarność tłumaczył: - Naszemu pokoleniu los daje wielkie zadanie. Pierwsze zadanie: usunąć wielkie przeszkody, podziały Polski, Europy i świata, i to nam się uda, ale drugie zadanie: na tamtych ruinach zbudować nowy porządek w Polsce, w Europie i w Świecie. W tym budowaniu zdarzają się nieszczęścia. Powody są różne i winni też są, nawet w tym miejscu. Dziś ojczyzna naprawdę jest w potrzebie, to jest mój punkt widzenia, uwierzcie – bo ja się na tym trochę znam. Aby ją uratować to kartka wyborcza, bo taki styl wybraliśmy, tylko że w tym momencie do władzy doszli okropni ludzie, nieodpowiedzialni, łamiący prawa, Konstytucję. To niebezpieczni ludzie. Jeśli chcecie Polskę uratować to bierzmy się do roboty jak najszybciej. Musimy ich rozliczyć i odstawić, a jeśli nie – pierwszy powiedziałem dawno temu, że to się skończy wojną domową i jestem przekonany, że tak będzie.

- Jak powiedziałem – ja się na tym znam - mówił dalej Lech Wałęsa. - Dlatego by uratować dziś Polskę naprawdę posłuchajcie tych ludzi, przypilnujcie tych oszustów i tych bezczelnych ludzi, którzy niszczą Polskę. Przypilnujcie i odstawcie ich. To jest moja prośba, to jest moje żądanie. Gdybym był młodszy to już bym w innym miejscu był i już bym gonił te prace, ale jestem trochę już za stary, a więc proszę was w imię odpowiedzialności za losy kraju, bierzcie się do roboty, przypilnujcie i odstawcie tych niebezpiecznych ludzi by nie szkodzili Polsce. Jak to zrobicie to jeszcze raz się z wami spotkam i podziękuję.

- Musimy występować razem i być solidarni w naszych czynach - mówił z kolei Piotr Ejsmont, jeden z członków zarządu pomorskiego Komitetu Obrońców Demokracji, który szerzej przedstawił inicjatywę nieprzypadkowo ogłoszoną 16 sierpnia – w dniu rocznicy powołania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Sierpniu 1980. - Doszliśmy do przekonania, że musimy współpracować w zakresie wyborów. Doszliśmy do przekonania, że musimy objąć kontrolą wyborów wszystkie lokale wyborcze, które znajdują się w rejonie pomorskim, a jest ich około 1400. Mam na myśli takie funkcje jak: członek komisji wyborczej, mąż zaufania, obserwator społeczny. Od sygnatariuszy tych organizacji w każdej z tych komisji będzie nasz obywatel po to, żeby wybory były przeprowadzone uczciwie. Pragniemy, żeby nasze przesłanie w dniu dzisiejszym trafiło do obywateli i do mieszkańców, tym bardziej że wiemy, że było powszechne oczekiwanie na to, że partie prodemokratyczne wystąpią do wyborów wspólnie. Ponieważ się tak nie stało, chcemy pokazać, że tu – w rejonie pomorskim, my zawsze możemy się dogadywać i zawsze możemy prowadzić wspólną politykę, oczywiście z poszanowaniem niezależności wszystkich partii i organizacji – dodał.

Później w imieniu pomorskiego KOD podpisał deklarację, której pełną treść publikujemy poniżej. Obok niego i Lecha Wałęsy sygnatariuszami dokumentu zostali m.in. reprezentująca Inicjatywę Polską Barbara Nowacka, Jędrzej Włodarczyk z Lepszego Gdańska, poseł Ewa Lieder z Nowoczesnej, szef pomorskiej PO – poseł Sławomir Neumann, przewodniczący lokalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Jerzy Śnieg, Marek Rutka z partii Wiosna, Beata Dunajewska ze stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska oraz przedstawiciele Obywateli RP, Zielonych i inicjatyw: Rycerze Wartości czy Samorządy dla Polski.

Treść Deklaracji Obrony Demokracji "Deklaracja Obrony Demokracji

Organizacje demokratyczne działające w regionie Pomorza z uwagi na dramatyczne zagrożenie demokracji w Polsce zawierają porozumienie w zakresie współdziałania w kampanii wyborczej oraz kontroli jesiennych wyborów do parlamentu.

Zwracamy się do innych organizacji demokratycznych oraz regionalnych polityków samorządowych, krajowych i europejskich o aktywne wsparcie naszych działań.

Nasza deklaracja pozostaje dla Was otwarta.”