Wybory 2020. Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski składają zawiadomienia do prokuratury: chodzi o nakaz przekazania spisu wyborców

Komisarze wyborczy nadzorują działania samorządów, które powinny przygotowywać się do wyborów na mocy obowiązującego wciąż prawa, w świetle którego wyborcy oddadzą głos w obwodowych komisjach wyborczych. W środę 22 kwietnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, mówił o trwających przygotowaniach do głosowania korespondencyjnego. Tego samego dnia RMF FM podało, że wojewoda opolski wysłał do samorządowców w swoim województwie listy z poleceniem przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej, by mogła ona przygotować głosowanie korespondencyjne.

Sejm, w którym większość należy do Prawa i Sprawiedliwości, przyjął na początku kwietnia ustawę o głosowaniu korespondencyjnym jako jedynej metodzie oddania głosu w tych wyborach. Ustawa przeszła na razie jednak dopiero pierwszy etap procesu legislacyjnego. Musi jeszcze przejść przez Senat, wrócić do Sejmu i zostać podpisana przez prezydenta RP.

Biuro prasowe wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha poinformowało nas, że nie "wysyłał [on - red.] listów/maili we wskazanej sprawie. Nie było, ani nie jest planowane również wydawanie poleceń w tym temacie".

Prezydenci Sopotu i Gdańska, przy rondzie 4 Czerwca 1989 roku w pobliżu gdańsko-sopockiej Ergo Areny odnieśli się do wiadomości, które w nocy wpłynęły do ich urzędów.

- Na ogólną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Gdańsku o godzinie 2:26 wpłynął e-mail z adresu "wybory2020@pocztapolska.pl" żądający przekazania w ciągu dwóch dni całej listy wrażliwych danych osobowych - mówiła Aleksandra Dulkiewicz . - Wiadomość została podpisana wyłącznie jako Poczta Polska, bez imienia i nazwiska. Takie wiadomości otrzymali chyba wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Jako prezydent Gdańska, odpowiedzialny za przygotowanie spisów wyborców do wszystkich wyborów, złożę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, polegające na wymuszeniu podania danych osobowych - dodała prezydent Gdańska.

- To całe zamieszanie jest totalnym kuriozum, chocholim tańcem - skomentował Jacek Karnowski . - W momencie gdy brakuje nam sprzętu do walki z koronawirusem, rząd zamiast nas testować i nam pomóc, zajmuje się sprawami drugorzędnymi. My, zgodnie z opiniami prawnymi, nie mamy zamiaru prowadzić dalszych przygotowań do wyborów, będziemy się radzić konstytucjonalistów. Apelujemy do rządu polskiego by zajął się prawdziwym problemem, którym jest zdrowie Polaków. Apelujemy by ten chocholi taniec zaprzestać i przełożyć to na inny termin - dodał.

Prezydent Sopotu także składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Dodał, że krytyczne do takich działań są Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich.

- Te wybory już dawno nie są równe, bezpośrednie, ani tajne. Wyborcy nie mają równego dostępu do programów wyborczych, tylko do programu prezydenta Dudy. To farsa wyborcza. Od pana premiera Sasina oczekuję sprzętu dla domu pomocy społecznej w Sopocie. Nie oczekuję od niego, że będzie drukował karty wyborcze. Jeżeli jest takim sprawnym człowiekiem, to może najpierw to jedno załatwić - mówił Jacek Karnowski. Powiedział także, że jest gotów zastosować się do prawa, które zostanie ustanowione.

- Nikt nie zwolnił nas z kalendarza wyborczego podanego w lutym. Występujemy do Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra Pinkasa, słyszymy, że jest za wcześnie, by podać wytyczne. Nie jesteśmy w stanie, nie z lenistwa, czy z braku organizacji, ale ze względu na bezpieczeństwo ludzi, przygotować lokali wyborczych. Wielokrotnie słyszymy, że żeby było lepiej w Polsce wystarczy nie kraść. My możemy działać tylko na zasadzie obowiązującego prawa. To nie jest prawo, o którym mówi w radiu minister Sasin, ale to prawo, które zostaje uchwalone przez Sejm, Senat i zostaje podpisane przez prezydenta. Pan premier na niedawnym zdalnym spotkaniu z prezydenta - dodała prezydent Gdańska.