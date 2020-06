Wybory 2020. Chciał zagłosować w pierwszej turze w Gdańsku, dopisał się do spisu wyborców. Przyznano mu prawo głosu także w drugiej turze

Jednorazowe głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jakie zasady?

Zgłosił się do nas wyborca z innego województwa, który najbliższy weekend chce spędzić na Pomorzu i chce zagłosować w Gdańsku. Dopisał się więc tutaj do spisu wyborców poprzez ePUAP. Gdy już to zrobił, dowiedział się, że dopisanie do spisu wyborców oznacza przyznanie sobie prawa do oddania głosu w danym miejscu w obu turach wyborów prezydenckich. A w drugiej turze chce zagłosować w swoim mieście.