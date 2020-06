Wybory 2020. Kampania wyborcza a gdańska uchwała krajobrazowa. Właścicielom kilku nośników wytoczono postępowania

- Nie wszystkie firmy reklamowe zdążyły dostosować lub usunąć swoje billboardy w terminie - mówi rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan . - Niektóre wręcz z premedytacją w dalszym ciągu sprzedają powierzchnie reklamową pomimo tego, że dawno powinny być usunięta. Wobec reklam niezgodnych z przepisami wszczynane są postępowania administracyjne, zmierzające do wymierzenie kary pieniężnej. Urzędnicy dokonują kontroli terenowej dla obszaru całego miasta. Tylko w Nowym Porcie, w ostatnich tygodniach, przez firmy reklamowe zostało usunięte kilka billboardów - dodaje.

Wybory prezydenckie 2020. Co trzeba o nich wiedzieć?

GZDiZ wystosował 1278 wezwań do usunięcia nielegalnej reklamy od początku obowiązywania uchwały. Kwota należnych kar to z kolei ponad 600 tysięcy złotych. Prowadzone postępowania dotyczą nielegalnych nośników – niezgodnych z Gdańską Uchwałą Krajobrazową, a nie wobec podmiotów które reklamę kupują na tym nośniku.

Nielegalne są reklamy na kilku billboardach. Są to choćby dwa billboardy z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego na dachu budynku na rogu ulic Grunwaldzkiej i Do Studzienki we Wrzeszczu i przy chodniku na ulicy Wyzwolenia w Nowym Porcie. Właścicielom tych nośników reklamowych GZDiZ wytoczył postępowania administracyjne.