Wybory 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska w Gdańsku gorzko o wyborach: "Ich wynik jest już dawno ustalony"

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska, wraz z prezydentami Gdańska i Sopotu, wystąpiła w sobotę na briefingu prasowym przed budynkiem przedszkola nr 51 w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było m.in. otwarciu żłobków i przedszkoli oraz organizacji wyborów prezydenckich. - Mówimy jednym głosem: dziś najważniejsze jest bezpieczeństwo Polek i Polaków - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Decyzje, które podejmuje rząd powinny być konsultowane z samymi zainteresowanymi.

Podczas sobotniej konferencji prasowej, w której oprócz włodzarzy Gdańska i Sopotu wzięła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska pierwszą poruszoną kwestią było bezpieczne, ponowne uruchomienie żłobków i przedszkoli. - Przypomnę, że w Gdańsku sprawa ta dotyczy 22 tys. dzieci, które uczą się w publicznych, jak i niepublicznych żłobkach i przedszkolach oraz klasach zero, jeśli chodzi o szkoły podstawowe - zaznaczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Jest czymś niewyobrażalnym, żeby dowiadywać się z telewizji jak należy przygotować takie placowki do otwarcia. Rzeczywiście w ostatnich dniach pojawiły się różne wytyczne, które są bardzo mało szczegółowe, a większość z nich jest wręcz niemożliwa do spełnienia.

Czytaj także Gdańsk nie otworzy miejskich przedszkoli i żłobków 6 maja

Podkreśliła, że jej zdaniem żadne decyzje samorządów dotyczące żłobków i przedszkoli nie mogą być podjęte bez uprzednich konsutlacji. Dodała też, że Polska powinna być "odmrażana, ale to wszystko musi być robione z troską o zdrowie, życie i bezpieczeństwo Polaków".

- Wszystkie miasta turystyczne zwracały się do rządu, że chcielibyśmy rozmawiać o odmrażaniu gospodarki, a za to funduje się nam slajdy, jak dzieci przyjmować, czy nie przyjmować do żłobków i do przedszkoli - zauuważył prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Te wytyczne nie pozwalają nam na przyjmowanie takich ilości dzieci, jakie do tej pory chodziły do przedszkoli. Natomiast rodzice są w bardzo trudnym położeniu, bo ten dodatek opiekuńczy, który im sie należał, jest tylko wtedy, kiedy placówki są zamknięte. - Wobec tego oczekiwalibyśmy, żeby rozmawiać z nami tak, jak pan premier rozmawia z panem prezesem Bońkiem, bo wydaje się, że ekstraklasa jest najważniejsza w Polsce - dodał Karnowski.

Drugim tematem spotkania były zbliżające się wybory prezydenckie.

- Bardzo dziekuje pani marszalek, za decyzje, że nie będzie pani brała udziału w wyborach, które mają narazić zdrowie i życie Polaków, ktore miałyby się odbyć 10 maja - tymi słowami Jacek Karnowski zwrócił się do obecnej na konferencji wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - To bardzo męska decyzja, szkoda, że inni panowie nie potrafili takiej damskiej decyzji podjąć.

Żaden uczciwy człowiek, szanujący Polskę, naszą konstytucję i samego siebie, nie powinien w takich wyborach wziąć udziału Zbliżające się głosowanie nazwał mianem "pseudowyborów" i "plebiscytem kopertowym". Porównał je do wyborów za czasów komuny. - To jest usługa pocztowa dająca wybory - oświadczyła Małgorzata Kidawa-Błońska. - Kaczyński chce nas zmusić, żebyśmy wzięli w tym udział, żeby mógł powiedzieć: „wszyscy wzięli udział, proszę bardzo, wynik jest taki, a nie inny”. Ten wynik już dawno jest ustalony. Po to zrobiono pseudo usługę pocztową. Wyciekają karty do głosowania i jest wielki chaos. Żaden uczciwy człowiek, szanujący Polskę, naszą konstytucję i samego siebie, nie powinien w takich wyborach wziąć udziału. - Zrobię wszystko, żebyście mogli wziąć udział w wyborach, żeby były one bezpieczne i demokratyczne. Żeby każdy Polak, niezależnie od tego gdzie mieszka mógł wziąć udział w wyborach - zadeklarowała. - To że w tym bardzo trudnym czasie udaje nam się miarę normalnie działać, to jest to zasługa polskiego samorządu. To są ci ludzie, którzy pilnują naszych praw, którzy pilnują jakości naszego życia i mają odwagę mówić prawdę, a prawda w polityce, prawda w życiu jest rzeczą najważniejszą.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa