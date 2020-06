Wybory 2020. Paweł Tanajno w Gdańsku: Chcę, by Polacy powiedzieli sobie: „Po co nam 500 plus?”. Dość płacenia za usługi, które nie istnieją

Paweł Tanajno w Gdańsku. 10.06.2020 r.

Gdańska konferencja prasowa kandydata na prezydenta Polski odbyła się przed siedzibą Pomorskiego Urzędu Skarbowego przy ulicy Żytniej. Miejsce nieprzypadkowe, bowiem 10.06. to Dzień Wolności Podatkowej, który co roku jest wyznaczany przez Centrum im. Adama Smitha, w którym symbolicznie „Polacy przestają pracować na opłacenie wszystkich podatków PIT, CIT, VAT itd., a wreszcie zaczynają zarabiać dla siebie”.

– W swojej kampanii prezydenckiej chciałbym ten dzień szczególnie uczcić – powiedział Paweł Tanajno do dziennikarzy. – Mamy dość takiego systemu. To jest współczesna pańszczyzna, za którą nie dostajemy nic w zamian. Wydaje nam się, że pracujemy do 10 czerwca, żeby utrzymywać państwo, w rzeczywistości utrzymujemy klany partyjne. Proponujemy wprowadzenie w Polsce nowej zasady, to zasada „płacę – wymagam”. Wiąże się to ze zwolnieniami podatkowymi. Jeżeli obywatel nie dostanie w ciągu dwóch tygodni do miesiąca, w zależności od rodzaju zabiegu, terminu u lekarza, to jest zwolniony w jakiejś części z płacenia podatku.