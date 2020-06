Wybory 2020. „Piątek dla Rafała”. Samorządowcy i parlamentarzyści apelowali o głosy na Rafała Trzaskowskiego. Ostatni dzień kampanii

– Dzisiaj jesteśmy w bardzo różnorodnym gronie marszałków, posłów, europosłanki, senatorów, ale są z nami także samorządowcy – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz . – Bo Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, to samorządowiec z krwi i kości , dlatego zdobywa poparcie bardzo szerokich grup społecznych . Jest więcej niż kandydatem jedynie partyjnym i to jest jego siła.

– Zachęcamy do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, który swoją siłą woli, siłą charakteru, ale przede wszystkim bardzo dobrym programem dla Polek i Polaków zdobywa poparcie setek tysięcy obywatelek i obywateli. Bardzo głęboko wierzę w to, że 28 czerwca zdobędzie bardzo godny wynik, a 12 lipca zmienimy Polskę.

– Do głosowania oczywiście w ogóle, bo głosowanie to święto demokracji. 28 czerwca, w niedzielę, pomiędzy 7 a 21 spełnijmy swój obywatelski obowiązek.

Głos zabrał również szef PO Borys Budka, który przypomniał, by każdy, kto przebywa poza miejscem zamieszkania i chce wziąć udział w głosowaniu, pamiętał o wzięciu zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaapelował również, aby w miarę możliwości głos swój oddawać jak najwcześniej, co pozwoli zmniejszyć kolejki w lokalach wyborczych. Poprosił również, by pamiętać o osobach, które mogą mieć problem z samodzielnym dotarciem do lokali, i wspomóc je w tym zakresie, nie sugerując się sympatiami politycznymi.