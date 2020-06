Wybory 2020. Radni KO i PiS nawzajem zarzucają sobie agitację na terenie Urzędu Marszałkowskiego. Jest zawiadomienie do prokuratury

„W naszej ocenie stanowi to nieuzasadnione nadużycie stanowiska, podyktowane wyższością przekonań partyjnych nad pragmatyką urzędnika samorządowego. Jest to całkowicie niedozwolony mobbing polityczny wobec podległych dyrektorowi pracowników” – czytamy w oświadczeniu.

„Mail nie zawiera nazwy żadnego komitetu wyborczego zaś jedyne nazwiska jakie w nim padają to nazwisko Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – przy czym to ostanie nazwisko nie jako kandydata w wyborach, a Przewodniczącego Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich” – piszą przedstawiciele UM .

– Ten fragment oświadczenia odczytany przez radnego z partii PiS, miał na celu zachęcenie do głosowania na Andrzeja Dudę – brzmi fragment zawiadomienia złożonego do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku . – Trudno znaleźć inne uzasadnienie dla przytoczonego fragmentu, jak to, że intencją osoby składającej oświadczenie nie była chęć poinformowania, jakiego kandydata popiera.

Celem umieszczenie powyższych zapisów było przede wszystkim podkreślenie „walorów” kandydata, aby zachęcić osoby słuchające wygłaszanego oświadczenie do głosowania na tę, a nie inną osobę.

– Dla mnie to jest śmieszne, powiem, że to nawet kompromitujące dla autora zawiadomienia – komentuje radny Barzowski. – Żyjemy w wolnym kraju i każdy, kto chce może składać zawiadomienia do prokuratury. Wiemy też, jak w Gdańsku funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, dlatego jeśli ta sprawa trafi na podatny grunt, może różnie się to skończyć. Na razie jestem spokojny.

Zawiadomienie wpłynęło do gdańskiej prokuratury w piątek (26.06.2020) r. Zgodnie z art. 494 Kodeksu wyborczego, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie urzędów administracji rządowej, samorządu terytorialnego lub sądów podlega karze grzywny.