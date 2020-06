Wybory 2020 w Gdańsku: Miasto przygotowuje się do organizacji głosowania. Będzie rywalizacja o frekwencję?

W Gdańsku zebrano składy 199. obwodowych komisji wyborczych na najbliższe głosowanie w wyborach prezydenckich. Głosowanie w pierwszej turze, zaplanowane na niedzielę 28.06.2020, ma odbyć się zarówno w formie stacjonarnej jak i korespondencyjnej. Władze Gdańska czekają wciąż na wytyczne ze strony inspekcji sanitarnej, które pomogą przygotować obwodowe komisje do głosowania przez wyborców. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz rozmawia z prezydentami innych miast o rywalizacji na frekwencję wyborczą, która miała już miejsce przy okazji ubiegłorocznych wyborów.

W niedzielę 28.06.2020 odbędzie się pierwsza tura głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz szczegóły dotyczące głosowania w nadchodzących wyborach przedstawiła w poniedziałek 15.06.2020 w południe w Szkole Podstawowej numer 6 przy ulicy Lawendowe Wzgórze. W tej szkole będą aż trzy obwodowe komisje wyborcze dla mieszkańców okolicy. - Zależy nam na takiej organizacji wyborów, by jak największa liczba obywatelek i obywateli mogła skorzystać ze swojego prawa wyborczego - powiedziała prezydent Gdańska. - Ono jest wyrazem naszego patriotyzmu. Zależy nam, by wybory były bezpieczne dla głosujących, ale także dla pracy w komisjach. Muszę powiedzieć z żalem, że nie mamy jeszcze żadnych wytycznych sanitarnych odnośnie tego jak zorganizować lokale wyborcze. To duże wyzwanie. Liczymy na to, że lada moment się pojawią - dodała. - Wystąpiliśmy (o wytyczne - red.) wielokrotnie. W tej chwili konsultowane są różne rozwiązania. Jeżeli - bo takie rozwiązanie jest brane pod uwagę - w każdej obwodowej komisji miałyby stanąć wysłonienia, byłoby to bardzo trudne do realizacji w całej Polsce, chociażby ze względu na ich wyprodukowanie - powiedziała prezydent Gdańska.

Wybory prezydenckie 2020 w Gdańsku - zatwierdzono składy komisji O godzinie 12:00 komisarz wyborczy zatwierdził składy obwodowych komisji wyborczych. Przed konferencją prasową prezydent Gdańska, brakowało jeszcze osób w komisjach w Osowej i na Wyspie Sobieszewskiej. Minimalny skład komisji wyborczej to 3 osoby, maksymalny to 13 osób. Większość komisji w Gdańsku ma liczyć więcej członków niż wymagana liczba minimalna. Na 199 obwodowych komisji wyborczych, 16 będzie obwodami zamkniętymi - to szpitale, domy pomocy społecznej czy areszt, czyli miejsca, w których głosują tylko te osoby, które stale tam przebywają. Na pozostałe 183 komisje obwodowe aż 103 mają być w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do 16.06.2020 można zgłosić chęć wzięcia udziału w głosowaniu w sposób korespondencyjny. Do tej pory w Gdańsku taką chęć wyraziło 830. obywateli. Osoby, które w dniu głosowania będą przebywać poza Gdańskiem, mogą pobrać zaświadczenie o możliwości oddania głosu w innym miejscu. Do tej pory takie zaświadczenie odebrało 550 osób. Można zgłaszać się po nie do piątku 26.06.2020, 2 dni przed głosowaniem w pierwszej turze. Prezydent Dulkiewicz apelowała, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

Wybory prezydenckie 2020. Do kiedy można się dopisać do spisu wyborców? Aleksandra Dulkiewicz poinformowała też o możliwości dopisania się do spisu wyborców w Gdańsku do wtorku 23.06.2020. Mogą to robić osoby, które w Gdańsku przebywają dłużej, a nie są tu zameldowane. Do tej pory do spisu wyborców dopisało się już ponad 5000 osób. Jeżeli ktoś dopisał się do spisu wyborców przy okazji wcześniejszych wyborów, należy to powtórzyć. By ułatwić wyborcom załatwienie tych spraw, wszystkie 3 zespoły obsługi mieszkańców będą w przyszłym tygodniu pracować o godzinę dłużej.

- Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, zachęcam was do udziału w wyborach. Rozmawiamy z prezydentami innych miast czy i tym razem urządzić bitwę na frekwencję. Zachęcam was do wzięcia odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej Polskiej przez najbliższe 5 lat - zaapelowała prezydent Gdańska. - Rozmawiamy. Rzuciłam taki pomysł. By móc się z kim mierzyć, trzeba mieć chętnych do tego wyścigu. Od czasu kryzysu epidemicznego jesteśmy w stałym kontakcie, 2 razy w tygodniu mamy konferencje z prezydentami Unii Metropolii Polskich, przypomnę, że jesienią w tym wyścigu wzięło udział kilka miast. Mamy nadzieję, że koledzy i koleżanka (prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska - red.) podejmą rękawicę - dodała Aleksandra Dulkiewicz.

Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podał bardziej szczegółowe informacje o tym, jak wnioskować o możliwość oddania głosu korespondencyjnie czy też dowozu do komisji wyborczej.

- Chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić elektronicznie przez platformę ePUAP podpisując się profilem zaufanym, można to zrobić ustnie w jednym z trzech zespołów obsługi mieszkańców lub pisemnie wysłać zgłoszenie do Urzędu Miejskiego - powiedział Tomasz Filipowicz. - Jeżeli ktoś znajdzie się w izolacji lub kwarantannie w dniu wyborów, może swój wniosek złożyć do 23.06. Jeżeli ktoś potem znalazłby się w kwarantannie lub izolacji, może złożyć wniosek do 26.06. Każdy, to na stałe mieszka w innym mieście, ale czasowo przebywa w Gdańsku i chciałby wziąć udział w wyborach w Gdańsku, może dopisać się do spisu wyborców. Te wnioski można składać do 23.06, elektronicznie przez platformę ePUAP lub osobiście lub wysyłając wniosek. Ważne jest wydawanie zaświadczeń o głosowaniu poza Gdańskiem, które będziemy wydawać do piątku 26.06. Z takim zaświadczeniem można zagłosować w dowolnym miejscu w całej Polsce. Zalecamy umawianie wizyty przez Gdańskie Centrum Kontaktu. Każda osoba, która w dniu wyborów ukończy 60. rok życia lub jest niepełnosprawna, może głosować przez pełnomocnika. Takie zgłoszenia przyjmujemy do 19.06. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z dowozem, to w tym roku od środy 24.06, pod numerem telefonu 58 52 44 500, można zgłaszać chęć dowiezienia z miejsca zamieszkania do komisji wyborczej i z powrotem. Nie jest tu wymagane dodatkowe oświadczenie o niepełnosprawności. Te zgłoszenia będziemy przyjmować też w dniu wyborów do godziny 18:00 - powiedział dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

Prezydent Gdańska pytana czy nie ma obaw o zdrowie wyborców, jakie towarzyszyły jej przed głosowaniem planowanym na 10.05.2020 - do którego ostatecznie nie doszło - odpowiedziała:

- Przypomnę, że odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo ponoszą organy państwowe. Jak sami państwo widzieli, w ubiegły weekend w naszym mieście, czy innych miastach, gdzie bez żadnych ograniczeń spotyka się wiele ludzi, a organy państwa przyjęły ustawę pozwalającą przeprowadzić te wybory, moją rolą, jako prezydenta miasta, jest te wybory zorganizować - powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Ważne terminy: do 16.06.2020 można zgłosić chęć wzięcia udziału w głosowaniu w sposób korespondencyjny

do 19.06.2020 osoby niepełnosprawne lub, które w dniu wyborów ukończą 60. rok życia, mogą zgłosić chęć oddania głosu za pośrednictwem pełnomocnika

do 23.06.2020 można złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w Gdańsku

do 23.06.2020 można zgłosić chęć wzięcia udziału w sposób korespondencyjny, jeżeli przebywa się w izolacji lub na kwarantannie, jeżeli ktoś trafi do izolacji lub na kwarantannę później, ma czas na taki wniosek do 26.06.2020

od 24.06.2020 do dnia wyborów 28.06.2020 o godzinie 18:00 można zgłosić potrzebę dowozu do lokalu wyborczego

do 26.06.2020 można odebrać zaświadczenie o możliwości oddania głosu poza miejscem zamieszkania Głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28.06.2020. Głosować będzie można od godziny 7:00 do 21:00.

Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej?