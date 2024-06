Wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdańsk ze słabą frekwencją. Krynica Morska liderem kraju

Znamy pierwsze wyniki frekwencji. W Gdańsku jest bardzo słabo

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na konferencji prasowej o godz. 13:30, że są już pierwsze dane świadczące o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Liczby dotyczą kart głosowania wydanych do godziny 12:00. PKW poinformowało, że w całej Polsce frekwencja wynosiła 11,06 procent. To zdecydowanie gorszy wynik niż w poprzednich wyborach, kiedy to w 2019 roku do godziny 12:00 zagłosowało 14,39 procent Polaków uprawnionych do głosowania.

Bardzo słabo w skali kraju zaprezentował się Gdańsk. Stolica województwa pomorskiego w porównaniu z innymi dużymi miastami wypadła najgorzej. Frekwencja do godziny 12:00 wyniosła 10,91 procent. W całym województwie pomorskim było tylko trochę lepiej, ponieważ zagłosowało 11,75 procent osób uprawnionych do oddania głosu.