Wybory parlamentarne 2019. Frekwencja wyborcza na Pomorzu z godz. 12

Trwa głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu. PKW podała frekwencję na godz. 12. Frekwencja w okręgu nr 25 (gdański) wyniosła 15,39 proc. Kolejna konferencja PKW odbędzie się o godzinie 18.30. Wówczas zostanie podana frekwencja na godzinę 17.

Wybory parlamentarne 2019 na Pomorzu, godzina 13.30. W Gdańsku dwa przypadki złamania ciszy wyborczej

W powiecie bytowskim na razie spokojnie przebiega głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna frekwencja będzie rekordowa, między innymi dzięki osobom, które pobrały zaświadczenia o wpisie na listach wyborców oraz tych, którzy do tych list się dopisali.

Jak informuje PKW podczas konferencji o godzinie 13. 30 w miejscowości Małkowo, w gminie Żukowo był problem z dostaniem się do sejfu, nie można było wyjąć reszty materiałów. Szybko udało się rozwiązać ten problem dzięki pomocy straży pożarnej, dzięki czemu głosowanie nie zostało zakłócone.

PKW podczas konferencji poinformowała o dwóch przypadkach przybycia członków komisji pod wpływem alkoholu. Zostali odsunięci od czynności.

- Mamy zgłoszenia o naruszeniu ciszy wyborczej. Takich zdarzeń w skali całego kraju, w sobotę oraz w nocy z soboty na niedzielę, odnotowano zaledwie 64. Najwięcej w Białymstoku - 15 oraz w Szczecinie - 10 - mówił Wiesław Kozielewicz, przewodniczący PKW. - Dotyczyły one usuwania lub uszkadzania ogłoszeń wyborczych. Odnotowano także przypadki kradzieży banerów. Prowadzenie agitacji w innej formie niż umieszczanie materiałów wyborczych zauważono 45 razy. Po cztery przypadki w Warszawie i Łodzi oraz dwa w Gdańsku.