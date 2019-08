Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Obywatelska ma gotowe listy na wybory do Sejmu i Senatu. W Gdańsku i Gdyni kilka niespodzianek

W poniedziałek 19.08.2019 r. odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, która zatwierdziła listy Koalicji Obywatelskiej na jesienne wybory.

- Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - to partnerzy, z którymi podejmujemy wielkie wyzwanie na wybory 2019 r. - mówił Grzegorz Schetyna, lider KO. - Wybieramy ekipę, która ma być w Sejmie i Senacie, nie po to, by korzystać ze służbowych limuzyn czy służbowych samolotów. Jesteśmy po to by pomagać ludziom. Nie wystarczyć być anty-PiS-em. Jesteśmy koalicją, która ma dobry program, z którym wyjdziemy do ludzi.