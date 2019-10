Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Obywatelska - wieczór wyborczy na żywo w gdańskiej Wozowni na Górze Gradowej [zdjęcia, wideo]

Co prawda, podczas oficjalnych przemów trzymano gardę wysoko i padały słowa o tym, że demokracja jest najważniejsza i ważne jest to, że wszystkie siły demokratyczne wejdą do Sejmu, ale jednak większość osób na sali nie kryła rozgoryczenia. ​

- Szkoda nam tego kraju, szkoda niszczenia całego pokolenia - stwierdziła. Dodała też, że ciężko było się przebić przez tubę propagandową w telewizji publicznej. Na korzyść PiS, jej zdaniem, zadziałało też rozdawnictwo pieniędzy.

Krzysztof Lisek odparł, że PiS wygrał te wybory. - A my jako silna opozycja będziemy starali się o głosy Polaków bo przed nami kolejne wybory za kilka miesięcy, wybory prezydenckie, równie ważne dla Polski. ​

Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, która przyszła do Wozowni na wieczór wyborczy, stwierdziła, że 13 października to nie tylko ważny dzień dla Polski ale też dla Gdańska. - Bo dzisiaj mija 9 miesięcy od zamachu na pana prezydenta Pawła Adamowicza. I to co mnie cieszy, to bardzo dobre informacje o frekwencji w Gdańsku. I myślę, że szef z góry się uśmiecha, bo to zawsze było jego marzenie, żebyśmy aktywnie uczestniczyli w życiu obywatelskim miasta i Polski. A wynik wyborczy PO? Pamiętajmy, że nie jest tak bardzo oddalony od tego wyniku sprzed 4 lat. Poza tym trzeba sobie zadać pytanie czy ta kampania odbywała się na równych prawach dostępności do mediów publicznych? Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności uważam, że wynik Platformy nie jest zły. A od jutra bierzemy się do pracy, bo czekają nas wybory prezydenckie, a za cztery lata wybory samorządowe - zakończyła.