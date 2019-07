Wybory parlamentarne 2019: Nowacka i Neumann „jedynkami” KO na Pomorzu

- Jesteśmy gotowi do wyborów parlamentarnych. Odbył się zarząd krajowy PO. Po konsultacji z naszymi partnerami, przygotowaliśmy rekomendację dla czołówek list wyborczych. Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami, ale będziemy pracować. Jesteśmy umówieni na 14 sierpnia - wtedy będziemy domykać listy do Sejmu, akceptować listy do Senatu. 16 sierpnia odbędzie się ostatnie posiedzenie naszych zarządów, dzień później - rady krajowe naszych ugrupowań. Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji - mówił Grzegorz Schetyna na wtorkowej konferencji prasowej.

Głos w czasie konferencji zabrała także Barbara Nowacka:

- Nasze listy są bardzo ciekawe. To nie tylko czynni dzisiaj politycy, ale osoby do tej polityki wracające, tak jak Paweł Kowal, z którym różni mnie wiele, ale łączy z pewnością podejście propaństwowe. To wybitni samorządowcy, tacy jak Riad Haidar, człowiek absolutnie zasłużony, wspaniały lekarz z Białej Podlaskiej, to są listy otwarte na ludzi z różnych środowisk. Ważne jest to, że będą z nami także ruchy obywatelskie – mówiła we wtorek Barbara Nowacka. - Te listy dzisiaj nie są jeszcze zamknięte. Cały czas dostajemy zgłoszenia od ludzi dobrej woli, którzy chcą się do nas dołączyć, chcą budować z nami Koalicję Obywatelską i dobrą, przyszłą Polskę z dobrym, mocnym programem. My naprawdę mamy pomysł na Polskę. Szanujemy różnorodność w naszej Koalicji i wiemy, że to jest recepta na zwycięstwo – dodawała.