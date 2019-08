Wybory parlamentarne 2019. PiS przedstawił kandydatów do Sejmu i Senatu. Na Pomorzu wojewoda Dariusz Drelich powalczy o senatorski mandat

Eurowybory 2019 na Pomorzu. Lista kandydatów

Kandydaci do europarlamentu 2019 na Pomorzu. 26 maja 2019 roku wybieraliśmy deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź kto kandydował, jakie numery miały poszczególne ugrupowania! LISTA KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - EUROWYBORY 2019 oraz SONDAŻOWE WYNIKI WYBORÓW.