Wybory parlamentarne 2019. Prawo i Sprawiedliwość - wieczór wyborczy na żywo w gdańskim Akwenie [zdjęcia, wideo]

Wybory 2019. PiS: Osiągnęliśmy wszystkie cele, które sobie założyliśmy

Z wyniku Prawa i Sprawiedliwości zadowolony jest Bartosz Łapiński, koordynator wojewódzki kampanii PiS oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Sopotu.

- Osiągnęliśmy wszystkie cele, które sobie założyliśmy. Naszą ambicją było, żeby podczas kampanii dotrzeć do każdej gminy i prezentować to co zrealizowaliśmy przez ostatnie 4 lata. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie naszych kandydatów. Wszystko wskazuje na to, że w okręgu gdyńsko-słupskim zrównaliśmy się z PO. W Gdańsku może być różnica jednego mandatu. Z wyników jesteśmy zadowoleni - podkreślał.

Zdaniem Bartosza Łapińskiego miniona kampania wyborcza poprawiła wizerunek oraz notowania PiS w regionie, w którym od lat dominuje PO.

- Podkreślaliśmy to co jest najważniejsze dla mieszkańców Pomorza. Inwestycje infrastrukturalne, rozwój portów, największych przedsiębiorstw, takich jak Lotos czy Energa. To wszystko przedstawialiśmy mieszkańcom, żeby odczarować ten obraz, który kreowała konkurencja. Zależało nam na prezentowanie treści programowych, na spotkaniach z mieszkańcami. Braliśmy udział w debatach. Jestem pewien, że w wielu powiatach na Pomorzu to Prawo i Sprawiedliwość będzie zwycięskie. Pierwsze symptomy mieliśmy już w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdy wygraliśmy w takich powiatach jak kościerski, kartuski, człuchowski, starogardzki i bytowski. Tutaj liczymy na to, że ta fala zwycięstwa rozszerzy się na większą część województwa pomorskiego - mówił koordynator kampanii partii rządzącej na Pomorzu.