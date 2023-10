Wybory parlamentarne 2023 i referendum na Pomorzu. Relacja na żywo!

Wybory Parlamentarne 2023 i Referendum na Pomorzu. Aktualne informacje znajdziesz na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze sondażowe wyniki. Bądź z nami na bieżąco!

•15.10.2023 | 8:28 Państwowa Komisja Wyborcza to organ, który odgrywa ważną rolę podczas organizowanych w Polsce powszechnych wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych czy też do Parlamentu Europejskiego. Uczestniczy ona także aktywnie w organizacji różnego rodzaju referendów. Mało kto wie, że Państwowa Komisja Wyborcza działa na terenie Polski już od wielu lat, a jej struktura podlegała ciągłej ewolucji, dostosowując się wciąż do różnych systemów prawnych. Chcesz przeczytać więcej informacji nt. PKW? KLIKNIJ TUTAJ!

•15.10.2023 | 8:24 Wybory pozwalają na podejmowanie przez obywateli decyzji o kształcie sceny politycznej. Wielu głosujących nie jest jednak świadomych, jak wygląda głosowanie, jak się do niego się przygotować i na co zwracać uwagę, żeby głos był ważny. Z tego względu warto zapoznać się z naszym poradnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat działalności lokali wyborczych, tego, kto może widnieć w spisie wyborczym i jak się do niego wpisać oraz co zabrać ze sobą do lokalu, a także, w jaki sposób można oddać głos.

Jak głosować w wyborach 2023: co zabrać do lokalu wyborczego, jak przygotować się do głosowania i oddać ważny głos? Sprawdzisz to KLIKAJĄC TUTAJ! •15.10.2023 | 8:21 Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

•15.10.2023 | 8:00 Wybory i referendum / Jak oddać ważny głos?. W niedzielę w lokalu wyborczym otrzymamy trzy jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu, a trzecią - referendalną. Aby oddać ważny głos w wyborach, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W referendum należy odpowiedzieć na poszczególne pytania, stawiając znak X przy odpowiedzi TAK lub NIE. •15.10.2023 | 7:00 Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym. W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

•15.10.2023 | 6:35 Wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest ponad 29 mln 91 tys. 533, z tego blisko 13 tys. wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób - głosujących przez pełnomocnika; wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. •Wybory Parlamentarne 2023 i Referendum na Pomorzu. Relacja NA ŻYWO! | 6:00 Lokale wyborcze są otwarte w godz. od 7:00 do 21:00. Wyborca może sprawdzić, gdzie będzie oddawał głos m.in. na stronie PKW, w wyszukiwarce obwodów. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła wyszukiwarkę obwodowych komisji wyborczych.

