Wybory parlamentarne i referendum 2023. Co warto wiedzieć przed pójściem do lokalu wyborczego?

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum. Nie trzeba brać trzech kart

Żaden wyborca nie ma obowiązku wzięcia trzech kart do głosowania. Istnieje możliwość, że którejś karty wyborca nie bierze. Zgłasza to w momencie, gdy przedstawia dowód tożsamości i mówi na przykład: „Bez Sejmu” albo: „Bez Senatu”, albo: „Bez Sejmu i Senatu” – tłumaczy obrazowo Ewa Dąbrowska, sekretarz miasta Malborka .

Warto też wiedzieć, że choć w niedzielę odbywają się wybory do Sejmu, do Senatu oraz ogólnopolskie referendum, to każdy samodzielnie decyduje, w czym bierze udział.

W dniu wyborów (15 października) po wejściu do lokalu wyborczego i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, członek komisji przekazuje każdemu zestaw kart do głosowania. Warto zerknąć, czy wszystkie mają pieczęcie komisji .

- Członek komisji zawsze wydaje tylko te karty, które wyborca chce, ale jest kruczek. Jeśli ktoś się namyśli, pójdzie do kabiny i stwierdzi, że jednak chce zagłosować, to członek komisji ma obowiązek wydać kartę do głosowania, której wzięcia wcześniej wyborca odmówił. Wtedy skreśla tę wcześniejszą adnotację i stawia parafkę. Ale jeśli wyborca weźmie kartę, a późnej się namyśli, że jednak nie chce głosować, to nie wolno już karty oddać, w drugą stronę to nie działa – podpowiada Ewa Dąbrowska.