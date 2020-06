Wybory prezydenckie 2020. 90 tysięcy w puli nagród za najwyższą frekwencję. Na starcie 48 samorządów z Pomorza

OMGGS ogłasza akcję profrekwencyjną, która ma zachęcić mieszkańców metropolii do udziału w zbliżających się wyborach prezydenckich. Wyścig odbędzie się w 3 kategoriach: gminy do 10 tys. mieszkańców, gminy od 10 do 30 tys. mieszkańców oraz gminy powyżej 30 tys. mieszkańców. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają 30 tys. zł i sami zdecydują na co wydać pieniądze.

- W tym roku rywalizujemy w ramach naszego obszaru metropolitalnego o najwyższą frekwencję. Rzucamy rękawicę naszym przyjaciołom, sąsiadom, a wygraną jest w sumie 90 tysięcy złotych dla tych dzielnic, albo sołectw, gdzie będzie najwyższa frekwencja. Rywalizacja o frekwencję to element budowania społeczeństwa obywatelskiego, a udział w wyborach jest realnym wpływaniem na to jak będzie wyglądała nasza Polska – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W wolnej Polsce już sześć razy wybieraliśmy prezydenta. Pierwsze wolne wybory prezydenckie odbyły się w 1990 r., potem 1995 r., 2000 r., 2005 r., 2010 r. i 2015 r. W ostatnich wyborach prezydenckich 24 maja 2015 r. frekwencja w metropolii wyniosła 57,3%. W ostatnich wyborach parlamentarnych głosowało 63,6% mieszkańców metropolii (70% przekroczyło Trójmiasto, Kosakowo i Rumia). Organizując akcję profrekwencyjną OMGGS chce ten wynik pobić, a w nagrodę mieszkańcy miast i gmin najbardziej zaangażowani w proces wyborczy otrzymają w sumie 90 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele wybrane przez mieszkańców, dlatego obszar zachęca do rywalizacji dzielnice, osiedla czy sołectwa.