Wybory prezydenckie 2020. Jak głosowali pomorscy politycy? Do urn ruszyli m.in. Tusk, Wałęsa, Dulkiewicz i Karnowski [zdjęcia]

Frekwencja na Pomorzu i w Polsce. Dane PKW do godz. 17

Szykuje się rekord frekwencji w wyborach? Wysoki wynik do godz. 17. W niedzielę 28.06.2020 r. o godz. 7 rozpoczęły się wybory prezydenta RP. Lokale do głosowania będą otwarte do godz. 21. Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje, że są rekordowe. Niestety, Gdańsk nie wypada najlepiej...