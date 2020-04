Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Gdańska o wyborach: To narażanie mieszkańców. Nie widzę możliwości przeprowadzenia wyborów

Najważniejsza wartość, jaką mamy do obrony, to zdrowie i życie ludzkie. I z tej perspektywy trzeba także patrzeć na biegnący kalendarz wyborczy. Przeprowadzenie wyborów to narażanie mieszkańców i osób, które zajmują się ich organizacją. Nie widzę możliwości przeprowadzenia wyborów w tej sytuacji. Nie wiem, jak miałyby się odbyć w świetle kolejnych, ogłoszonych dziś obostrzeń