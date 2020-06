Wybory prezydenckie 2020: Relacja na żywo. Jaka frekwencja? Kiedy wyniki? Maseczki i specjalne zasady w lokalach. Głosowanie trwa

•7:00 Lokale wyborcze otwarte! Rozpoczęło się głosowanie

Rozpoczynają się najdziwniejsze wybory prezydenckie w historii III RP - zawirowania związane z trwającą epidemią koronawirusa sprawiły, że nie udało się ich zorganizować zgodnie z planem w maju, niewiele brakowało, a zamiast do urn, głosy wrzucalibyśmy do skrzynek pocztowych. Ostatecznie korespondencyjnie głosują tylko mieszkańcy dwóch gmin - Marklowic w woj. śląskim i Baranowa w woj. wielkopolskim, a także osoby przebywające na przymusowej kwarantannie. Reszta Polski może dziś swój głos oddać w standardowej procedurze wyborczej. W lokalach wyborczych obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa - koniecznie zabierzcie ze sobą maseczkę. Głosować można do godz. 21. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, na bieżąco będziemy informować o frekwencji, przebiegu głosowania i wyborczych incydentach, a wieczorem - tuż po zamknięciu wszystkich lokali, podamy wyniki exit poll, będziemy też zbierać gorące komentarze publicystów i polityków.