Wybory prezydenckie. Marszałek Mieczysław Struk o mailu od Poczty Polskiej: Wygląda jak anonimowa próba wyłudzenia danych osobowych

Poczta Polska chce, by samorządowcy udostępnili jej dane osobowe wyborców

Poczta Polska rozesłała w nocy do samorządowców w całej Polsce polecenie przekazania spisu wyborców z danymi osobowymi mieszkańców gmin i miast. Jest jej to potrzebne do organizacji głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich.

Termin wyborów stoi pod znakiem zapytania. Pierwotnie głosowanie w pierwszej turze było planowane na 10 maja. Sejm, w którym większość należy do Prawa i Sprawiedliwości, przyjął na początku kwietnia ustawę o głosowaniu korespondencyjnym jako jedynej metodzie oddania głosu w tych wyborach. Ustawa zakończyła jednak dopiero pierwszy etap procesu legislacyjnego. Musi jeszcze przejść przez Senat, wrócić do Sejmu i zostać podpisana przez prezydenta RP.

Komisarze wyborczy nadzorują działania samorządów, które powinny przygotowywać się do wyborów na mocy obowiązującego wciąż prawa, w świetle którego wyborcy oddadzą głos w obwodowych komisjach wyborczych. Jednostki podległe Ministerstwu Aktywów Państwowych, takie jak Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych czy Poczta Polska, rozpoczęły już przygotowania do głosowania w formie korespondencyjnej.