Wybory samorządowe w Gdańsku i innych miastach Pomorza. Czekamy na komplet kandydatów

Niewiadomą pozostają kandydaci co najmniej dwóch ugrupowań, które zadeklarowały udział w wyborach samorządowych. Chodzi o Konfederację, a także komitet Wspólnej Drogi, czyli gdańską koalicję Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy oraz ruchów miejskich. Jolanta Banach, szefowa struktury Lewicy w Gdańsku, zapowiada jednak, że koalicja wskaże swojego kandydata do fotela prezydenckiego „w najbliższych dniach”.

Namieszać w tej rozgrywce chce Mariusz Andrzejczak, który zarejestrował już własny komitet wyborczy pod nazwą KWW Mariusz Andrzejczak Dla Gdańska. Ten były radny PO (pełnił mandat w latach 2015-2018) zapowiada także skompletowanie własnej listy do Rady Miasta.

Aleksandra Dulkiewicz - to już pewne - zmierzy się w wyścigu o fotel prezydenta Gdańska w najbliższych wyborach samorządowych z Tomaszem Rakowskim z Prawa i Sprawiedliwości. Obecna prezydent startująca z komitetu Wszystko dla Gdańska, ma poparcie Platformy Obywatelskiej. Na razie wszystko wskazuje, że to pomiędzy tą dwójką polityków rozegra się najważniejszy pojedynek kwietniowych wyborów lokalnych.

Kto zostanie prezydentem Gdańska? Kandydaci do wyborów samorządowych

PiS dość długo nie ujawniał swojego reprezentanta w gdańskich wyborach prezydenckich. W miniony weekend jednak oficjalnie Tomasz Rakowski, szef lokalnych struktur tej partii, został przedstawiony jako kandydat w wyborach na prezydenta Gdańska. Był on od początku uznawany za jedną z oczywistych kandydatur, niemniej była mowa również o pośle Kacprze Płażyńskim, ale też jego żonie Natalii Nitek-Płażyńskiej, która w jesiennych wyborach do Senatu uzyskała w swoim okręgu niezły wynik. Jak usłyszeliśmy od Tomasza Rakowskiego, zdecydował się kandydować m.in. dlatego, że w jego ocenie Gdańsk nie posiada dobrego gospodarza.

Wielobarwny komitet. Wiele partii, ale wspólna droga... do Gdańska

- Mamy komitet „wielobarwny", proszę pamiętać. Ustalenie wspólnego kandydata w warunkach tak szerokiej koalicji wymaga czasu. Niemniej jego nazwisko podamy w ciągu najbliższych dni - tłumaczy Jolanta Banach. - Chcielibyśmy wszyscy we Wspólnej Drodze desygnować kogoś, kto nawiąże równorzędną walkę o fotel prezydenta Gdańska. Nie jest to łatwe w obliczu przewagi instytucjonalnej, także medialnej, jaką mają obecnie pełniący funkcję prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Trzeba wiedzieć, że w wielu polskich samorządach na 1,5 miesiąca przed wyborami nie ma jeszcze kandydatów. Jedną z przyczyn jest owa przewaga.

- Mamy komitet „wielobarwny”, proszę pamiętać. Ustalenie wspólnego kandydata w warunkach tak szerokiej koalicji wymaga czasu. Niemniej jego nazwisko podamy w ciągu najbliższych dni - tłumaczy Jolanta Banach. - Chcielibyśmy wszyscy we Wspólnej Drodze desygnować kogoś, kto nawiąże równorzędną walkę o fotel prezydenta Gdańska. Nie jest to łatwe w obliczu przewagi instytucjonalnej, także medialnej, jaką mają obecnie pełniący funkcję prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Trzeba wiedzieć, że w wielu polskich samorządach na 1,5 miesiąca przed wyborami nie ma jeszcze kandydatów. Jedną z przyczyn jest owa przewaga.

Monopol, jego i jego ugrupowania pn. Samorządność, będą starali się przełamać kandydaci opozycji. Z jednej strony będą to ludzie z bloku wyborczego łączącego gdyńską Platformę Obywatelską i Koalicję Ruchów Miejskich oraz Zielonych, Lewicy Razem i Nowej Lewicy z kandydatem na prezydenta Tadeuszem Szemiotem. Z drugiej, przedstawiciele federacji Gdyński Dialog, których w wyścigu do prezydenckiego fotela będzie reprezentować Aleksandra Kosiorek.

W Słupsku różne priorytety. Kto wygra wyścig o fotel prezydenta miasta?

- Zdecydowałem się kandydować, ponieważ głęboko wierzę w to, że każdy mieszkaniec tego miasta zasługuje na dużo więcej niż od tego miasta otrzymuje - mówi Adam Sędziński. - Dla mnie najważniejszym aspektem jest poprawa jakości usług publicznych.

Kandydatem na prezydenta Słupska z ramienia Koalicji Obywatelskiej jest Paweł Szewczyk. Ma 43 lata. To doświadczony samorządowiec, od 18 lat jest radnym miasta Słupska, kiedyś z SLD, od 2011 roku z PO. Zadeklarował, że jako prezydent miasta podejmie szybkie działania w kierunku budowy hali widowiskowo-sportowej z funkcją biznesową i konferencyjną w Słupsku. Z kolei z Komitetu Wyborczego „Słupsk Wspólnie” wystartuje Adam Sędziński, który ma również poparcie Polski 2050. Ma 47 lat. Z wykształcenia jest prawnikiem, od wielu lat pracuje jako sekretarz Gminy Redzikowo.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska jest Adam Treder, radny miejski i menedżer. To radny tego ugrupowania w Słupsku. Z wykształcenia jest ekonomistą, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Po wygranych wyborach chciałby zająć się organizacją transportu miejskiego. M.in. obiecuje darmowe bilety autobusowe dla uczniów zameldowanych w Słupsku. Poza tym priorytetem dla niego są sukcesywne remonty dróg, w pierwszej kolejności tych, po których porusza się komunikacja zbiorowa. Podczas ogłoszenia swojego startu w wyborach na prezydenta Słupska zaapelował do swoich konkurentów i zachęcił ich do debaty na temat słupskich spraw.

4 marca będzie ostatnim dniem składania kandydatur na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwietniowych wyborach samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 7 kwietnia 2024 r.