Wybuchy rurociągu Nord Stream na Bałtyku. Gdańscy śledczy zbadają sprawę na zlecenie Zbigniewa Ziobry

Czy wyciek gazu z Nord Stream był sabotażem?

Niepokojące doniesienia o gwałtownym spadku ciśnienia w gazociągu Nord Stream 2, jako pierwsze poinformowały duńskie władze. W poniedziałek, 26 września 2022 roku, kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Lubmina, nieco na południowy wschód od duńskiego Bornholmu, doszło do wycieku gazu w jednej z dwóch nitek Nord Stream 2. Odnotowano gwałtowny spadek ciśnienia z około 105 barów do 7 barów. Nord Stream 2 nie został uruchomiony w sensie komercyjnym, tj. nie zaczął nim płynąć gaz z Rosji do Niemiec. Mimo to obie rury były wypełnione tzw. gazem technicznym.