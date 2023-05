Wyciągnął nóż, zaczął nim wymachiwać i grozić rowerzystom w Gdańsku. 26-latek zatrzymany

26-latek z Gdańska groził nożem rowerzystom na ulicy

I to nie koniec przykrych wydarzeń. 26-letni Gruzin wysiadł z samochodu, po czym uderzył pięściami mężczyznę. Kobieta również została pokrzywdzona. Podczas awantury agresor szarpał ją za ręce. Następnie wrócił do auta i odjechał . Pokrzywdzona para natychmiast zawiadomiła policję.

Na ulicy Kołobrzeskiej policjanci kryminalni zauważyli zaparkowany samochód, który miał należeć do podejrzanego. Zgodnie z założeniami służb, po chwili podszedł do niego poszukiwany. Podczas rewizji pojazdu policjanci znaleźli w środku nóź, którym miał wymachiwać 26-latek. Przedmiot został zarekwirowany i przekazany do ekspertyzy.