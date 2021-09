Wycieczki rowerowe do 11 km od Gdańska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Gdańsku ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Gdańsku ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 39,21 km

Czas trwania wyprawy: 19 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 634 m

Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca A.rz57

Ruszamy z ul. Polanki do katedry oliwskiej. Stąd ostro pod górę na wierzę widokową na wzgórzu Pachołek. Widok robi wrażenie. Zaglądamy jeszcze na wzgórze Kościuszki i podziwiamy pomnik upamiętniający morską bitwę pod Oliwą. Dalej ruszamy szlakiem w stronę Wielkiego Kacka. Jest to najpiękniejszy odcinek dzisiejszej wyprawy. Tu w związku remontem torowiska mamy małe problemy z przedostaniem się na drugą stronę trasy S6. Mijamy źródło Marii i znowu zanurzamy się w las. Mijamy bokiem Dąbrowę i docieramy do wierzy widokowej na wzgórzu Donas. Wieża w całości ażurowa więc wejście na nią robi wrażenie. Stąd wąską i stromą ścieżką docieramy na obrzeża Dąbrowy aby przejechać przez nią i zacząć drogę powrotną. Aby urozmaicić drogę zmieniamy w części trasę, co się okazuje bardzo atrakcyjne. Wyprawa choć niedługa to zważywszy na górki i drogi terenowe daje się we znaki. Polecam głównie na niezwykłe walory krajobrazowe.

